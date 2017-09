Andere artikelen







ZONDAGOPDRACHT, LEDER.



MOOIE MONSTERS VAN LEDER STALEN ,VAN DE DONKERBRUINE ZIJN MIJN RELAX STOELEN GEMAAKT.



Ja hier zijn we weer ,met de zondagopdracht ,leer. Veel dingen zijn van leer,maar iets apparts vinden ging moeilijk deze keer. Maar toch heb ik wel wat kunnen vinden van leder,kijk gezellig naar mijn foto,s en geef a.u.b je mening weder. Fijne zondag.







OOK MIJN EETKAMER STOELEN ZIJN OP BESTELLING GEMAAKT.IEDERE STOEL IS ANDERS ,WAS EEN MOEILIJKE OPDRACHT.





DE SCHOTTEN DRAGEN BIJ HUN KLEDERDRACHT EEN LEREN TASJE [SPORRAN] ,ZE ZIJN NIET ZO GROOT MAAR WEL HEEL MOOI . .





DIT IS SENNA ,DE VIZLA VAN MIJN DOCHTER .ZE HEEFT EEN MOOIE LEREN RIEM OM.





DIT ZIJN HELE OUDE LEREN TASJES GEKREGEN VAN EEN OUDE DAME.IK HEB ZE OPGEBORGEN MMAAR VOOR VANDAAG WEER EVEN TE VOORSCHEIN GEHAALD.MISCHIEN KOMEN ZE WEER EEN KEER IN DE MODE.





IN SCHOTLAND KWAM IK OP EEN KLEIN STATIONNETJE DEZE OUDE KOFFERS TEGEN .IK WEET NIET ZEKER OF ZE VAN LEER ZIJN ,MAAR AAN DE STIKSELS TE ZIEN WEL.





DIT IS EEN VAN DE STOELEN WAARVAN JE LEDERSTAAL OP DE EERSTE FOTO HEBT GEZIEN.





DE LAATSTE ,MAAR VOOR MIJ DE EERSTE. DIT IS EEN LEREN HOEDJE VAN MIJN VADER DIE 90 JAAR MOCHT WORDEN .HET BLIJFT EEN DIERBARE HERINNERING AAN HEM.DAAROM LEST/BEST.









Geplaatst op 10 september 2017 00:31 en 16 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.