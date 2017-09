ZONDAGOPDRACHT , DE LETTER L.



Het Lijmpistool dat ik nodig heb om een mooie schelpenkrans te maken.





Zondagopdracht ,de letter L. Dat dat niet mee viel wist ik wel. Maar na een paar dagen kwam ik de eerste tegen toen ik een mooie schelpenkrans aan het maken was met ....jawel hoor het LIJMPISTOOL. Het begin was gemaakt en de rest volgden al snel. Hier mijn foto,s met de letter L. Fijne zondag en groetjes Francien.







Lavendel , in een kwekerij met laberatorium waar de heerlijke geurtjes worden gemaakt.





Lucifers.





De Lepelaar op Texel.





De Lamp in mijn kamer.





Heerlijke Lasagne





Dit is de Langnek van de Efteling ,maar deze staat verkleind in Madurodam.





Mijn LG.een fantastische airco waar we deze zomer heel veel plezier van hebben gehad.