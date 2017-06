ZONDAGOPDRACHT. BORDEN.



Deze foto zet ik als eerste omdat ik over een paar weekjes weer heerlijk naar Texel ga ,en daar zeker weer hier het overheerlijke ijs ga eten.



Zondagopdracht allerlei verschillende borden. Ik heb ze hier weer netjes neer gezet. Van reclame borden tot verkeersborden. Ze hebben allemaal wel iets te vertellen. Fijne gezellige zon[vader]dag.







Een lekker biertje voor alle vaders.





Een nieuw verkeersbord bij ons in de wijk .Samen over een pad.





Dit leuke felicitatie bord van ons vijftig jarig jubileum vorig jaar.





Een heel groot informatie bord in Rome om iets te vinden,nou hierop ging dat ook niet zo best.





Ons heerlijke favoriete strand op Texel.





Dit bord geeft aan dat er in deze nieuwe poel Salamanders wonen.





Dit bord spreekt voor zich,dus zorg er voor dat het jou niet overkomt en het een leuke gezellige zonnige zondag blijft.