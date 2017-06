ZONDAGOPDRACHT, DETAILS



Een mooi geborduurd detail op een hempje.



Details op de plaat zetten van dingen is toch wel moeilijk zoeken ,maar ik heb ze gevonden. Hopelijk worden ze herkend waar ze bij horen. Ik heb de oplossing onder de foto bij gezet. Het is een leuk onderwerp omdat we eerst heerlijk gaan gissen wat het moet voorstellen. Fijne zondag en groetjes van Francien.







Het slotje van een raamkruk.





De sproeiknop van het stoomstrijkijzer.





Eigenlijk 3 details ,maar de voornaamste is wel het foto raampje op mijn telefoon.





Een mooi detail op een mooi jasje is de sier ritssluiting.





Een handig detail is de drukknop op een zeepdispenser .





Ik zag een man die aan her vissen was en ik vond de standaard voor zijn hengel een heel handig detail van zijn visuitrusting.





Het is maar klein ,maar een belangrijk onderdeel van een oor telefoontje.