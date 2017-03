ZONDAGOPDRACHT IJS.



Een heerlijke super grote ijshoorn met div.soorten ijs en aardbeien en afgemaakt met een flinke toef slagroom.



De nieuwe opdracht is ijs.Ik had de nieuwe opdracht al klaar staan maar ik ben nu geveld door de griep,dus erg uitgebreid zan het niet worden vandaag als ik klaar ben duik ik weer mijn bed in. Fijne zondag allemaal.







Deze ijswinkel kwam ik tegen in Amsterdam,





Een heerlijk glaasje van een lekker gekoeld flesje .





Op de vijver zwemmen er geen eenden en ganzen ook zij kunnen op (bevroren ) water lopen.





Heerlijk de zomer komt er weer aan maar zo,n lekker ijsje lust ik altijd wel.





Als het heel warm is krijt mijn Floortjr ook een halve,maar wel zonder chocolade. Heerlijk vind ze dat.





m Met een flinke zak ijs kun je alle kanten op, van een lekker drankje tot kneuzingen.





Hopelijk is dit de laatste ijspegel dit jaar. Voor mij vandaag wel ,ik ga naar mijn lekker warme bed. Groetjes Francien.