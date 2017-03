Zondagopdracht,WENSKAARTEN



Wenskaarten van allerlei onderwerpen.



Een wenskaartje voor elke gelegenheid,om te laten weten dat er iemand aan je denkt. Een vrolijk kaartje ,of een met verdriet. Of om te laten weten,we vergeten je niet. Hier is mijn serie kaarten, in alle soorten,onderwerpen en maten. Ik wil graag jullie inzendingen zien, Succes en groetjes van Francien.







Een beterschaps kaartje voor een spoedig herstel





Ons gouden huwelijk ,met heel veel mooie wensen op prachtige kaarten.





Leuke kaarten voor een geslaagd rijbewijs .





Gefeliciteerd met je verjaardag,nou die wil ik zelf nog heel veel jaren krijgen . En dat wens ik voor iedere vijftig plusser.





Deze zijn natuurlijk niet leuk om te versturen maar ja ,ze brengen toch ook een troost en medeleven.





Deze slinger met Kerstkaarten vond ik wel leuk ,weliswaar niet zo scherp maar toch....





Ja, alweer de laatste .Ik kwam deze molen tegen voor een winkel en de kaarten trokken mij aan ,zo mooi.Een mooi einde.