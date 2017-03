Zondagopdracht DEKSELS



Ook ik heb potjes met deksels ,dus daar begin ik mee.



Deksels op potten en pannen maar ook op andere dingen. Hier mijn serie deksels.







Op een ton voor plastic afval moet ook afgedicht worden met een deksel.





Nog niet zo lang geleden vroeg ik ,wat is dit. Het is een deksel van een doopvont in een heel oud kerkje .





En natuurlijk de putdeksel ,wand ik moet er niet aan denken wat er gebeurd als die er niet op zit.





En ja even andere deksels , nl de hoofddeksels .Hier even wat variatie.





Ook grote containers bij de winkels kunnen behoorlijk vieze lucht weergeven ,dus daar moeten ze zeker op zitten ook al tegen het ongedierte.





Toen ik deze foto tegen kwam in het archief dacht ik,die moet er ook bij .Waarom daar nou een deksel op zit??? Ha,ha





Nou, dan kan deze niet achterblijven. Een van heel vroeger en een van nu.