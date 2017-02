Zondagopdracht , VOORRAAD.



Zo ziet mijn keukenkastje er uit ,niet veel dus.



De opdracht is voorraad,dat was voor mij niet makkelijk want ik woon tussen twee winkelcentra,s in . Veel voorraad heb ik niet in huis. Ik loop de achterdeur uit en de supermarkt binnen, Dus dit is wat ik er van gemaakt heb.





Wat ik wel altijd in voorraad heb is W.C papier. Dat is toch wel heel handig in huis te hebben . Ja lach maar .





Ook mijn kruiden kastje moet gevuld zijn.





Als er een aanbieding is wil ik dat nog wel wat van in slaan.





Ook cupjes koffieroom zijn gemakkelijk te bewaren.





Deze pennen zitten in een mandje en er komen er meer bij dan dat we er gebruiken.