Zondagopdracht ROEST/ROESTKLEURIG.



E EN ROESTIG KUNSTWERK IN DE VOORTUIN VAN EEN VILLA.



ROESTKLEURIG EEN MOOIE KLEUR ,MAAR ROESTIG IS NIET ZO BEST .NA LANGE TIJD IS ER NIET VEEL MEER OVER MAAR DE KLEUR ROEST DIE BLIJFT. HIER MIJN SERIE VAN DE ROESTIGE FOTO,S.





EEN IN HET BETON VERANKERDE RING OM DE KETTING VAN BOTEN AAN TE LEGGEN. DEZE IS ZO VERROEST OMDAT ZE BIJ VLOED ONDER WATER ZIT.





WAT JE NOG VEEL TEGEN KOMT ,EEN VERROESTE PUTDEKSEL.





DIT IS GEMAAKT VOOR KINDEREN OM IN TE SPELEN ,MAAR WEL DOOR EEN KUNSTENAAR VAN EEN CONTAINER.HET STAAT HIER IN HET PARK MAAR WAT DE LETTERS ZEGGEN WEET IK NOG STEEDS NIET.





EEN OUDE VERROESTE STAL LANTAARN.





ALS HET VOORJAAR WORD KAN DEZE HOUTKACHEL HET HEERLIJK WARMTE EN GEZELLIGHEID BIEDEN IN DE TUIN.





DEZE IJZEREN DEURMAT BEGINT OOK TE ROESTEN MAAR DE FIGUREN MAKEN HET NOG STEEDS EEN MOOI WELKOM