Zondagopdracht LUCIFERS



Wat zou een haard zijn zonder hulp van de lucifer.



Lucifers, Als er die niet zouden zijn zou ik dolgraag een vuursteen willen hebben . Ze zijn onmisbaar die zwavelstokjes. Hier mijn bijdrage over dit onderwerp. Maar wel enkele foto,s met een knipoog.





Alles op een hoop ,ik had er nog meer maar om ze terug te doen in de doosjes is mij te veel werk,dit zijn er wel genoeg.





Even creatief bezig. Eetbare lucifers .Gemaakt van soepstengels en mini tomaatjes.





Ook even lekker bezig geweest met lucifers.





Ontspanning?? Nou niet hoor hij is scheef maar ik vind het zo wel goed. Puffff





Wat ik al niet doe voor de lucifer. Mijn keukenklok met fototjes veranderd in een lucifer klok. Misschien laat ik hem wel zo.





Wat zo,n stokje al niet teweeg kan brengen.Zoveel, Warmte is de belangrijkste maar te vaak ook de gevaarlijkste. Wees voorzichtig met vuur maar geniet ook van de warmte.





Best lekker. groetjes.