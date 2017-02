Zondagopdracht VELGEN.



Nee ,dit is geen behangpapier .Maar dit zijn echte velgen tegen de wand van de slaapkamer van een vriend van mijn kleinzoon hij is gek op auto,s.



Zonder velgen kan er niets rijden. Ze zitten aan auto,s fietsen treinen ,motors, stepjes ,kinderwagens maar ook bij verzamelaars tegen de wand van de slaapkamer. Hier een kleine serie van velgen.





Dit is een velg op een Jaguar.





Ook in het racecircuit worden er veel banden van de velgen af gereden.





Mooie velg op een mooie auto.





Op een hoogwerker moeten flinke wielen met stevige velgen onder . Veiligheid voor schoonheid van de wielen.





Onder deze Mini zitten zwarte velgen , het hoeft niet altijd te blinken





Deze motor crosser vertrouwd ook op goede velgen en prima banden met veel grip anders ligt hij er zo onderuit.





Dit vond ik gewoon een leuk plaatje. Deze autodealer zoekt het hoger op met zijn reclame.