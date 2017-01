Zondagopdracht TOMATEN.



De tomaat.



Voor dee opdracht TOMATEN ben ik even flink aan de slag gegaan, want tomaten kun je op allerlei manieren serveren. Ze zijn gezond en lekker dus het oog wil ook wat.







Een slang gemaakt met kleine tomaatjes en mozzerella op een bedje van sla.





Verschillende kleine tomaatjes ze smaken ook verschillend.





Leuke paddenstoeltjes met mozzerella tussen het groen.





Tomaten in verschillende grote en vormen.





Heerlijk schoteltje van tomatenplakken ,mozzerella overgoten met een Italiaanse dressing.





Als laatste na alles weer los te hebben gemaakt alles bij elkaar nog wat dressing en een heerlijke salade was klaar. Alles is op gegaan dus jullie kunnen alleen nog maar watertanden.