Zondag opdracht sfeerlicht.



Een lichtje voor iedereen.



Met deze donkere maar ook gezellige dagen is sfeerlicht heel gezellig,ook voor hen die alleen zijn zijn mijn lichtjes zodat je voelt dat ik aan je denk. Gelukkig Kerstfeest.





Mooie lichtval door de ramen.





Zelfs in de oudste lantaarn kan een lichtje de wereld verlichten.





In deze dagen mag een Kerstboom niet ontbreken voor een sfeervol licht.





Een lichtje voor jou.





Een lichtje voor vrede op deze aarde.