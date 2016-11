Een opfrissertje voor de zondagopdracht van 27 November .JAREN 60 OF EERDER.







Dit is even een opfrissertje ,dat we a.s zondag 27 Nov.weer de zondag opdracht gaan doen met als thema,OUDE VOORWERPEN UIT DE JAREN 60 OF EERDER. Ik hoop dat het zal lukken ,veel succes en groetjes van Francien.