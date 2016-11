Nieuw onderwerp voor het zondagse fotothema van 27 November



Een algeheel plaatje van verschillende voorwerpen als voorbeeld .Maar losse dingen kan natuurlijk ook.





Ik mag jullie hierbij het nieuwe onderwerp aankondigen voor volgende week zondag 27 November,we gaan de goeie ouwe tijd even terug halen. Het onderwep is, OUDE VOORWERPEN UIT DE JAREN 60 OF EERDER

Succes en groetjes van Francien